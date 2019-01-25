القابل .. الزمان والمكان وتاريخ كتب من مئات السنين

مسقط / عبدالله بن خلفان الرحبي

تصوير / عيسي الرئيسي

حطت ولاية القابل رحالها في متنزة العامرات أثناء مشاركتها في مسابقة الولايات لخوض غمار المسابقة في مهرجان مسقط 2019 م وقد استلهمت من عراقة ماضيها منهجا فريدا ورموزا لتكون شاهدا يحكي تاريخا طويلا وقلاعا وحصونا وأبراجا وشواهد ودلالات يروي ذلك التراث الذي سطر مخطوطات انفردت بها ولاية القابل وبمتنزة العامرات قام أبناء الولاية المشاركين ببناء قرية تراثية بنيت علي نفس المحتوي وتم تشييد بوابة مصغرة من جذوع النخيل وفوقها العريش يتصدرها حارسان يمثلان دورهما العسكري ووظيفتهما في حراسة القرية كونها مقرا رسميا اتخذ من القلاع والأبراج مقرا آنذاك وفي الوقت الحاضر وقد تم استغلال هذه المعالم كمزار سياحي لتنفيذ المناشط الثقافية والتراثية بالقرية .

معرض المخطوطات والتحف النادرة

في هذا المعرض استقبلنا المشرف العام علي المتحف سلطان بن أحمد الحارثي حيث سرد لنا ما يتضمنه المعرض من تاريخ سطر ما قبل الميلاد وبعضها من مئات السنين فقال قسمنا هذا المتحف ركنا للأقفال القديمة والمستخدمة في عدة بيوت وقلاع أثرية وركنا للآلات الخشبية التي تطحن حب القهوة وغيرها من الحبوب وآلات الوزن والمقاييس وركن للمخطوطات النادرة والتي خطت باليد وبينت بعض المخطوطات أنها خطت قبل مئات السنين وعرض لنا سلطان الحارثي خطبة العيد للإمام سالم بن راشد الخروصي ويبلغ طولها مترين وأهم المعروض النادر آنية الصابونية وهي صنعت قبل الميلاد .

مشاركة اسطبل من الخيول

اتخذت ولاية القابل من الخيل شعارا لها كمدلول له معان عديدة وتشير المصادر إلى أن القابل هي الولاية الوحيدة بشمال الشرقية التي تتميز بتربية الخيول وظل الخيل جزءا من حياتهم وحضرت الخيول بالقرية التراثية حيث اعتلي شباب من الولاية صهوة الجياد باستعراض عام في أرجاء القرية .

وتجلت مشاركة ولاية القابل في إبراز الوجه الحضاري والتراثي والثقافي وما تمتلكه من مخزون حرفي وصناعي وتقليدي وتمثل في الحرف الزراعية وصناعة الحلوي والنسيج والسعفيات إلي جانب إبراز دور الكتاتيب وعملية تحفيظ القرآن للناشئة وطريقة الاحتفاء بختم القرآن الكريم .

الفنون

ولاية القابل تزخر بفنون مميزة وبأداء مميز حيث تقدم رجال يؤدون فن الرزحة تتقدم ثلة من الخيول الاصيلة وهي ترتدي اجمل الأكسسوارات الفضية وصولا الي المسرح حيث أداء أحد أعضاء الفرقة العازي الذي تميز بكلمات الفخر والمدح كما أداء الأطفال فن التونيمية وفي القرية البدوية ظهرت بعض الفنون مثل همبل البوش والتغرود والونة أما الفنون النسائية فن أبو زلف وفن الشحشح

مشاركة جمعية المرأة بالقابل

تميزت مشاركة المرأة بولاية القابل بإظهار الصناعات الحرفية للمرأة بالولاية منها صناعة الخناجر والمحازم أيضا الصناعات الحرفية الأخرى والخياطة بأنواعها والنسيج الصوفي .

العرض المرئي

استحوذ العرض المرئي الذي بثته الولاية بالقرية التراثية علي اهتمام الزوار حيث تضمن العرض إبراز معالم الولاية التراثية والتاريخية والمنجزات التي طرأت عليها خلال العهد الزاهر وإظهار الأفلاج والعيون المائية والزراعية وبعض المناشط الثقافية والاجتماعية التي تتم في المناسبات كسباق الخيول والجمال