وادي اللبيدعة بجعلان بني بوعلي جمال الطبيعة والهدوء والمناظر الخلابة

جعلان بني بوعلي : من جمعة بن محمد الساعدي :

يشكل وادي اللبيدعة بجعلان بني بوعلي والذي يقع جنوب الولاية ويبعد عنها مسافة 29 كيلو مترا واحدا من أجمل الأودية والتي تجتمع فيه كل عناصر الطبيعة العمانية حيث الجمال الطبيعي الرائع من حيث تواجد أشجار الغاف الأخضر الكثيف بظلاله والرمال الذهبية الناعمة والتي تمتد على طول البصر في تشكيلاتها الرائعة

إضافة الى تنوع المكان في هذا الوادي الذي يحكي لكل الزائرين حياة الإنسان العماني والذي يعيش في بيئة بدوية طبيعية جميلة بين أحضان وزوايا المكان الهادئ بعيدا عن ضوضاء المدن لذا تجد سكان وادي اللبيدعة والأودية المجاورة له يحرصون على العيش في هذا الوادي بالمحافظة على تربية مختلف الحيوانات والإبل والاستفادة من الآبار الجوفية بالوادي كما أن السياح والزائرين لوادي البيدعة يستمتعون بالأماكن الخلابة في أودية وادي البيدعة من خلال التنزه والقيام برحلات متواصلة للاستمتاع بالراحة والهدوء بين ظليل أشجار الغاف والجلوس على الرمال الجميلة والتنقل بين طبيعة هذا الوادي الجميل بمناظره الخلابة البديعة.