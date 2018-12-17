جلالته يهنئ رئيس النيجر

مسقط ـ العمانية:

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمدوإيسوفو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

أعرب جلالته من خلالها عن صادق تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته ولشعب النيجر الصديق.

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