تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله ورعاه – فوجه بتكريم فريق قوات السلطان المسلحة للرماية، والفريق الوطني للرماية اللذين مثَّلا السلطنة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية في عام 2018م، تقديرا للنتائج والإنجازات المشرفة التي حققها رماة الفريقين خلال مختلف البطولات والمسابقات، جاء ذلك في حفل نظمته رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بمبنى صندوق تقاعد وزارة الدفاع تحت رعاية معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.

شكرا لقرائتكم خبر عن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة يوجه بتكريم أبطال الرماية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .