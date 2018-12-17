أهلي سداب يتوج بكأس جلالته للهوكي

كتب ـ بدر الزدجالي:

توج نادي أهلي سداب بكأس جلالة السلطان المعظم للهوكي وذلك بعد فوزه على السيب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

واستطاع بهذا التتويج أهلي سداب أن يجمع بين الدوري والكأس، وأن يعادل رقم السيب في عدد مرات إحراز الكأس بعدد 11 مرة، كما أن أهلي سداب امتلك الكأس الغالية بإحرازه اللقب بـ4 مرات متفرقة.

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