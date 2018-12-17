أهلي سداب يظفر بلقب النسخة رقم 48 والسيب وصيفا والنصر ثالثا في نهائي كأس جلالته للهوكي

تغطية – بدر الزدجالي:

تصوير – حسين المقبالي:

توج فريق هوكي أهلي سداب بلقب كأس جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للهوكي في نهائي المسابقة التي أقيمت أمس تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة في نهائي مثير وجميل أقيم على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وسط حضور جماهير جيد تابع احداث النهائي وجاء فوز اهلي سداب على السيب بنتيجة 3/صفر ليحتل السيب بذلك المركز الثاني فيما جاء في المركز الثالث فريق النصر.

ونجح اهلي سداب في حصد اللقب رقم 48 في تاريخ المسابقة التي انطلقت منذ عام 1971 ولم تتوقف منذ اشهارها وهذا اللقب الخامس لنادي اهلي سداب منذ اندماجه عام 2003 بين ناديي سداب والأهلي.

وكانت مسابقة النسخة الأخيرة قد أقيمت بمشاركة ثمانية فرق تم خلالها تقسيم الفرق إلى مجموعتين تأهل اهلي سداب والسيب من المجموعة الأولى ومسقط والنصر من المجموعة الثانية إلى المربع الذهبي وأقيم الدور قبل الأخير بنظام الذهاب والإياب تمكن اهلي سداب من التأهل على حساب حامل اللقب للنسخة الماضية النصر فيما تأهل السيب على حساب مسقط.

ولم يظهر السيب في اللقاء الختامي كما كان عليه في انطلاقة المسابقة والمستوى الكبير الذي قدمه وخاصة في المباراة الافتتاحية للكأس الغالية في الدور الاول والتي جمعت قطبي الهوكي اهلي سداب والسيب والتي انتهت لصالح السيب بنتيجة 7/3 فيما ظهر اهلي سداب بشكل جيد في اللقاء النهائية وبرز خلالها لاعبوه المحترفين الذين ساهموا في تحقيق هذا الفوز مع بقية اللاعبين.

مجريات اللقاء

ومع انطلاقة اللقاء كان الاستحواذ لصالح اهلي سداب الذي امسك بزمام المباراة مسدد أولى الكرات في الدقيقة الأولى ولكن إلى خارج المرمى وجاءت أولى الفرص الخطرة لصالح اهلي سداب بعد ان تلقى الكرة صلاح السعدي الكرة بالقرب من منطقة السيب سددها قوية الا ان حارس المرمى ابعدها بنجاح فيما جاءت أولى الفرص لصالح السيب في الدقيقة السابعة من زمن الربع الأول ولكن لم تستغل بشكل جيد وفي الدقيقة العاشرة يحصل اهلي سداب على ركنية جزائية بعد خطأ من الحارس لم ينجح اهلي سداب من الاستفادة منها لترتد من المدافعين وتصل إلى لاعب اهلي سداب اشرف الناصري سددها في المرمى الا ان الحارس ابعدها بنجاح واحتج بعدها السيب على قرار الحكم لعدم احتساب ركنية جزائية وقبل نهاية الشوط بدقيقة حصل اهلي سداب على فرصة وهي الأخيرة في الشوط بعد ان سدد اللاعب 20 كرة قوية ارتدت من حارس السيب تقدم لها اللاعب اشرف الناصري الذي سددها قوية في مرمى السيب معلنا الهدف الأول لصالح اهلي سداب لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وفي الربع الثاني ومع بدايته تقدم السيب إلى مرمى اهلي سداب وحصل مع أولى الهجمات على ركنية جزائية في الدقيقة الثانية سددت بشكل جيد ولكن حارس المرمى تصدى لها وترتد مرة أخرى ليحتج بعدها لاعبو السيب على حكم اللقاء المطالبة بضربة جزاء الا ان الحكم احتسبها ركنية جزائية سددها ولكن لم تشكل اية خطورة واستمر ضغط السيب على اهلي سداب وحصل على ركنية جزائية الثالثة في هذا الشوط تصدى لها حارس اهلي سداب ببراعة وفي الدقيقة السادسة يحصل اهلي سداب على فرصة تسجيل بعد ان تلقى اللاعب الهندي محمد رحيم كرة في منطقة السيب سددها قوية الا ان حارس السيب ابعدها بنجاح وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق يحصل السيب على ثلاث ركنيات جزائية لم يستغل أي واحدة منها لينتهي الربع الثاني بتقديم اهلي سداب بهدف.

ومع الربع الثالث من المباراة جاء الاستحواذ أولا لصالح السيب الذي شن عددا من الهجمات حتى الدقيقة الثالثة يحصل اهلي سداب على ركنية جزائية استغلها بشكل جيد ومع التسديدة الأولى ارتدت الكرة من دفاع السيب لتصل إلى اللاعب روا بندر سنج لاعب اهلي سداب سددها عالية في مرمى السيب مسجلا الهدف الثاني لفريقه. وبعدها استمر ضياع الفرص للسيب الذي حصل في الدقيقة التاسعة على ركنيتين جزائيتين لم ينجح من الاستفادة منهما في وقف فرض السيب سيطرته على مجريات هذا الربع بالوصول الى مرمى اهلي سداب ولكن تلك المحاولات لم تجد نفعا لينتهي هذا الربع بتقديم اهلي سداب بهدفين دون مقابل.

ومع الربع الأخير سعى السيب الى التقليص وشن عددا من الهجمات الا ان اهلي سداب نجح في إيقاف تلك الكرات بنجاح عبر خط دفاعه وعاد اهلي سداب بعدها الى المباراة بشكل افضل متقدما في منتصف ملعب السيب وشن عددا من الهجمات المتواصلة سعيا منه الى احراز هدف الضمان وفي الدقيقة الثالثة عشرة يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح اهلي سداب سددها اللاعب المحترف روبندر بنجاح محرزا الهدف الثالث لفريقه وهو الهدف الأخير في اللقاء لينتهي اللقاء بعدها لصالح اهلي سداب ويتوج بلقب المسابقة.

جوائز أفضل اللاعبين

قام معالي الشيخ وزير الإسكان راعي المباراة النهائية بتكريم الفائزين بالجوائز الفردية حيث تم تكريم حكم المباراة وكذلك الحكم الدولي خميس طالب البلوشي لحصوله على الشارة الدولية وحصل اللاعب رشد الفزاري على جائزة افضل لاعب من فريق اهلي سداب فيما حصل اللاعب امجد الحسني من اهلي سداب على جائزة افضل حارس وحصل اللاعب محمد دلبار حسين من نادي السيب على جائزة هداف المسابقة.

سيف الشبيبي:

الهوكي تلقى اهتماما كبيرا ونبارك لبطل النسخة الحالية

قال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان راعي نهائي مسابقة كأس جلالته لكرة القدم اننا نبارك لفريق اهلي سداب حصوله على كأس جلالته لكرة القدم في نسختها الحالي في مسابقة غالية على قلوب الجميع وخاصة لمحبي هذه اللعبة في السلطنة وهي من اللعبات العريقة بالسلطنة والتي كان لها اهتمام سام من مولانا ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ اعلان هذه المسابقة في العام 1971 والتي لم تتوقف منذ انطلاقتها واليوم نشاهد تطورا كبيرا في هذا اللعبة من خلال توفر البنى الأساسية لها من ملاعب ذات مواصفات دولية وحضور جماهيري جيد وهو دليل على الاهتمام الكبير لهذه اللعبة متمنيا لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة.