(التقصي) عن الزاعجة يمتد إلى بوشر

قالت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع تويتر إنها ستواصل اليوم أعمال التقصي الحشري عن بعوضة الزاعجه المصرية وبؤر توالدها في ولاية بوشر بالتعاون مع بلدية مسقط مع مواصلة التقصي ببعض مناطق ولاية السيب.

وأكدت الوزارة على أن عمليات التقصي التي تتم بشكل انتقائي مدروس تشمل البحث عن الأماكن المحتملة لتوالد البعوض والتخلص منها، وناشدت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع فرق التقصي، حيث تستدعي بعض الأعمال الدخول إلى منازل المواطنين.

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