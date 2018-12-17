توجه الندوة الدُولية حول التدابير البيئية للشواطئ ودورها في حماية السواحل والتي تنظمها اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) نداء لحماية الشواطئ في ظل التوسع العمراني، حيث تسعى الندوة إلى تنسيق وتكثيف الجهود وتعميق البحث والتشاور لإيجاد الآليات لتحقيق الأمن البيئي المطلوب، من خلال تفعيل الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والبيئية والثقافية الداعمة لمبادئ التنمية المستدامة.

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