مجلس إدارة صندوق تقاعد وزارة الدفاع يطلع على الأداء الاستثماري للصندوق

عقد مجلس إدارة صندوق تقاعد وزارة الدفاع صباح أمس اجتماعه الثاني لهذا العام.

ترأس الاجتماع معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد وزارة الدفاع وبحضور أعضاء مجلس الإدارة اطلع المجلس خلال اجتماعه الذي عقد بمبنى صندوق تقاعد وزارة الدفاع على الأداء الاستثماري لمختلف استثمارات الصندوق للفترة المنصرمة ، كما صادق المجلس على تقرير المدقق الخارجي لحسابات صندوق التقاعد والقوائم المالية، ثم استعرض باقي بنود جدول الأعمال المعروضة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، حيث استعرض المجلس محفظة الاستثمار العقاري في الصندوق وسير العمل في المشاريع العقارية القائمة والمشاريع المستقبلية خلال العام الحالي، كما اطلع المجلس على الأداء الاستثماري لصندوق تقاعد وزارة الدفاع خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2018م، وأثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتائج الطيبة.

كما أكد المجلس على أهمية الالتزام بالسياسة الاستثمارية العامة المقررة والتي تسعى لتحقيق أفضل العوائد مع الأخذ في الحسبان المتغيرات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي والحاجة إلى ضمان استمرار التدفقات النقدية لتغطية الالتزامات المالية والاستثمارية والتقاعدية مع الاستمرار في دعم المشاريع المحلية المجدية داخل السلطنة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل للشباب العماني الواعد.

وقد حث مجلس إدارة صندوق تقاعد وزارة الدفاع على أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات التقاعدية على أسس عالية من الكفاءة والفاعلية والسعي الدائم إلى تعزيز قنوات التواصل بين صندوق التقاعد والمتقاعدين ومنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، والعمل المتواصل على تطوير آليات سير العمل بما يحقق الأهداف المرجوة من ذلك.