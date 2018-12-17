مجلس محافظي “المركزي العماني” يعتمد مشروع إطار الإنقاذ والإحلال للمؤسسات المصرفية

اطلع على المركز المالي وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك

مسقط ـ “الخليج 365”:

عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني أمس الاجتماع الرابع للعام الحالي برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس المحافظين وذلك بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح.

في بدايـــة الاجتماع اطلـــع المجلـــس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مستعرضا المجلس المركز المالي للبنك المركزي العماني كما هـــو عليه في 30 نوفمبر 2018م، والتقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك في الفترة الأخيرة وكذلك تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية في السلطنة، بالاضافة الى استعراض تقرير حول موقف تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة.

كما ناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 8/2018 بتاريخ 20 فبراير 2018م، واعتمد مشروع إطار الإنقاذ والإحلال للمؤسسات المصرفية في خطوة تهدف إلى بسط المزيد من الاستقرار في النظام المصرفي بالسلطنة، حيث يوفر الإطار الأدوات الرقابية اللازمة لتعزيز قدرة المصارف على التصدي للمخاطر والصدمات والآليات الكفيلة للتقليل من انعكاساتها على القطاع، كذلك اعتمد المجلس الموازنات السنوية الخاصة بالبنك المركزي العُماني لعام 2019م.

واطلع المجلس على برنامج تقييم القطاع المالي الخاص بصندوق النقد والبنك الدوليين عن السلطنة، بالإضافة إلى مناقشـــة موضوعات أخرى، والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.