مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نور سلطان نظر باييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بوافر الصحة والسعادة، وللشعب الكازاخستاني الصديق باطراد التقدم والرقي.

شكرا لقرائتكم خبر عن جلالته يهنئ رئيس كازاخستان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .