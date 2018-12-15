أكثر من 30 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال نوفمبر

في الاقتصاد 16 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر نوفمبر الماضي (30) مليونًا و(34) ألفًا و(140) برميلًا أي بمعدل يومي قدره مليون وألف و(138) برميلًا.

وأشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر نوفمبر الماضي بلغ (22) مليونًا و(746) ألفًا و(563) برميلًا أي بمعدل يومي قدره (758) ألفًا و(219) برميلًا.

واستحوذت الأسواق الآسيوية كعادتها على صادرات النفط الخام العماني خلال شهر نوفمبر الماضي على الرغم من انخفاض كميات النفط المصدرة إلى الصين بنسبة 1.68% خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع كميات شهر أكتوبر 2018 إلا أن الصين ما زالت تمتلك الحصة الأكبر من مجمل الصادرات النفط العماني خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ الكميات المصدرة من النفط العماني إليها ما نسبته 91.64%.

وانخفضت الكميات المصدرة إلى اليابان في نوفمبر الماضي لتستقر عند معدل 3.79% من مجمل الكميات المصدرة من النفط العماني إلا أن الصادرات النفطية خلال الشهر ذاته شهدت عودة الطلب لدى المشترين من الهند بمعدل 2.64% وماليزيا بمعدل 1.94%.

وشهدت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر نوفمبر الماضي انخفاضًا لأهم النفوط المرجعية حول العالم ـ تسليم شهر يناير 2019م ـ بالمقارنة مع تداولات شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس المتوسط الأميركي في بورصة نيويورك للسلع (نايمكس) معدلاً وقدرهُ (56) دولارًا أميركيًا و(81) سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار (13) دولارًا أميركيًا و(89) سنتًا للبرميل مقارنة بتداولات شهر أكتوبر الماضي في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال (أي سي إيه) بلندن معدلًا وقدرهُ (65) دولارًا أميركيًا و(95) سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار (14) دولارًا أميركيًا و(68) سنتًا للبرميل مقارنة بتداولات شهر أكتوبر الماضي.

وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة انخفاضًا هو الآخر بمقدار 17.4% بالمقارنة مع الشهر الماضي، حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير المقبل 2019م (66) دولارًا أميركيًا و(28) سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار (13) دولارًا أميركيًا و(92) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الجاري، حيث تراوح سعر التداول اليومي بين (58) دولارًا أميركيًا و(64) سنتًا للبرميل، و(73) دولارًا أميركيًا و(70) سنتًا للبرميل.

ويُعزى الانخفاض في معدل أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر نوفمبر الماضي إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر على الأسعار منها منح الولايات المتحدة الأميركية ثماني دول إعفاءات مؤقتة تسمح لها بمواصلة شراء النفط من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مما ساهم في تراجع الطلب العالمي على الخام وارتفاع كميات المعروض وقيام عدد من كبار الدول المنتجة بزيادة الإنتاج إلى مستويات شبه قياسية وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط الخام وزيادة ملحوظة في المخزونات التجارية من النفط الخام في الولايات المتحدة، إضافة إلى ارتفاع قيمة صرف عملة الدولار الأميركي مما ضغط على أسعار النفط المقوم بالدولار.