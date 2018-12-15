تحذيرات من تعرض إنسان الغاب الإندونيسي للخطر بسبب بناء سد بتمويل الصين

في منوعات 16 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

جاكرتا ـ د.ب.أ: يحتاج الزائرون للحظ من أجل رؤية انسان الغاب تابانولي، ليس فقط لكونه من أندر فصيلة في العالم، حيث يوجد 800 فقط منه، ولكن أيضا لكونه خجولا للغاية. ويخشى علماء البيئة من أن يصبح رؤية انسان الغاب في البراري في جزيرة سومطرة بشمال غرب إندونيسيا أمرا أكثر صعوبة. ففى الوقت الحالي تقوم شركة سينوهيدرو الصينية ببناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بقوة 510 ميجاوات وبتكلفة 6ر1 مليار دولار، في غابة باتانج تورو، موطن انسان الغاب، وذلك في إطار مبادرة البنية التحتية الطموحة لبكين. ويقول النشطاء المعنيون بشؤون البيئة إن المشروع، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق، سوف يهدد بقاء انسان الغاب النادر. ويقول اريك ماجارد، مدير منظمة بورنيو فتشر للحفاظ على البيئة ، إن التطورات المرتبطة بالسد يمكن أن تدمر بعض مواطن إنسان الغاب الأكثر أهمية و المنخفضة الارتفاع كما سوف تقسم مجموعات إنسان الغاب إلى جزءين ويوضح” حيوانات إنسان الغاب الصغيرة الحجم معرضة للانقراض بصورة أكثر من حيوانات إنسان الغاب الكبيرة الحجم، لذلك هذه التطورات سوف تزيد من احتمالية انقراض انسان الغاب تابانولي. وتهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار لبناء شبكة من الطرق التجارية التي تربط آسيا و أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وفي إطار المبادرة، تقوم الصين بتمويل مشاريع في إندونيسيا لبناء منشآت صناعية ومحطات لتوليد الطاقة وطرق وموانئ بقيمة 51 مليار دولار في عدة مناطق في جزيرتي سومطرة و بورنيو بالإضافة إلى بالي وجاوة، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية لتنسيق الاستثمار.

ويقول ويليام لورانس، العالم في شؤون الحفاظ على البيئة و الاستاذ بجامعة جيمس كوك في استراليا، إن التوسع في البنية التحتية خاصة في الدول النامية، مثل إندونيسيا، يعد أكبر قوة مسببة لزعزعة النظام البيئي. وأضاف ” من بين جميع الدول، تعد الصين أكبر قوة دافعة لمشاريع البنية التحتية والتنقيب عن الموارد وما يتعلق بها من تدمير بيئي”.

وقللت شركة نورث سومطرة للطاقة المائية ، وهى شركة تمتلك شركة زهيفو هولدينجز الصينية حصة أغلبية بها، من أهمية المخاوف حول حياة انسان الغاب تابانولي. وقالت الشركة إن المحطة، المقرر استكمال بنائها عام 2022، تغطي فقط 07ر0 %من النظام البيئي لغابة باتانج تورو، موطن انسان الغاب. وقال اجوس دجوكو اسمانتو، ممثل الشركة ” الشركة قامت بتحرير 669 هيكتار، جميعها تم شراؤها من السكان المحليين. في نهاية عملية البناء، سوف يتم إعادة زراعة بقية الأراضي التي تقدر بـ 400 هيكار، بأشجار يمكن أن تكون مصادر للطعام بالنسبة للحيوانات البرية”.