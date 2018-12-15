24 ديسمبر إعلان نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2017

تعلن وزارة الشؤون الرياضية يوم الأثنين الموافق 24 ديسمبر الجاري نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2017م وذلك برعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات بفندق جراند حياة في تمام الساعة العاشرة صباحا وبحضور معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، حيث شهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة21 ناديا وهي السلام وصحار وصحم والسويق والرستاق والمصنعة وصلالة وظفار والنصر وعبري وينقل والنهضة والسيب وقريات ونادي عمان وأهلي سداب وفنجاء ونزوى والبشائر وبهلاء والاتفاق.

الجدير بالذكر بأن العام الماضي شهد مشاركة 22 ناديا وقد حصل نادي السيب على المركز الأول بينما حصل نادي صحم على المركز الثاني فيما حصل نادي عبري على المركز الثالث ، واحتل نادي أهلي سداب المركز الرابع وجاء نادي عمان في المركز الخامس ونادي البشائر في المركز السادس بينما أتى نادي ظفار في المركز السابع ونادي السلام في المركز الثامن ونادي قريات في المركز التاسع ونادي صحار في المركز العاشر.