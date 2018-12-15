بعد أضخم تجمع للأفكار التقنية .. تدريب لتحويل المشاريع إلى منتجات

كتب ـ عبدالله بن سعيد الجرداني:

اختتم أمس “سباق الأفكار التقنية لشباب عمان” ضمن مسار الشباب من البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، والذي يعد أضخم تجمع لأفكار المشاريع التقنية الناشئة في السلطنة، حيث تم الإعلان عن أفضل ١٠٠ فكرة بعد تنافس أكثر من ٦٠٠ من الشباب العماني

ويحصل الشباب في المرحلة الثانية من مسار الشباب في البرنامج على فرصة مثالية للتدريب داخل السلطنة وخارجها على أيدي خبراء من مؤسسات مرموقة، حيث سيبدأ التدريب بحلقات عمل مكثفة ومخيم تدريب داخل السلطنة بعدها سيسافر رواد أعمال المستقبل إلى كل من سنغافورة وسويسرا ويلتحقون هناك ببرنامج تدريبي في مؤسسات متخصصة في تطوير أفكار المشاريع التقنية، للوصول بهذه المشاريع إلى منتجات في السوق تقدم خدماتها للناس وتدعم الاقتصاد الوطني وتوطن الكثير من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.