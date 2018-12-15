سلطات الاحتلال تهدم منزلا فلسطينيا وتقمع العشرات بالضفة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

هدمت قوات إسرائيلية أمس منزلاً لفلسطيني خلال مداهمة بالضفة الغربية المحتلة، في عملية استمرت أكثر من ست ساعات وشارك بها عشرات الجنود والمركبات العسكرية، وتخللتها اشتباكات عنيفة. وكان قوات كبيرة من جيش الاحتلال، راجلة ومحمولة ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت مخيم الأمعري وفرضت حصارا عليه، قبل أن تحاصر منزل عائلة الفلسطيني ناصر أبو حميد وتخلي المعتصمين فيه بعد الاعتداء عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل في وجوههم، وبالصعق بالكهرباء، إضافة لاعتقال العشرات منهم.

وأفاد شهود عيان لـ “الخليج 365” ومصادر فلسطينية رسمية بأن جنود الاحتلال احتجزوا والدة الأسير أبو حميد لفترة من الوقت قبل الإفراج عنها، في حين اندلعت مواجهات في أزقة المخيم ومحيط المنزل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، بكثافة صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، 10 منهم نقلوا للمستشفيات، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. وأضاف شهود العيان أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في المخيم، فيما انتشر مئات الجنود في أزقته، وسط إطلاق نار كثيف. وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا ما يقارب من 500 فلسطيني من أطفال ونساء ومسنين في ملعب البيرة الجديد في ظل الأجواء الباردة، بعد أن أرغموهم تحت تهديد السلاح على مغادرة منازلهم، الواقعة في محيط منزل عائلة أبو حميد. وكثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مداهماتها بالضفة الغربية بحثا عن منفذي العمليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة. وأوقفت إسرائيل العشرات من عناصر حركة حماس.