اليوم بدء فعاليات وبرامج مهرجان الشعر العماني في دورته الـ11 بمحافظة مسندم بـ”خصب”

في ثقافة وفنون 16 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

سيتضمن قراءات شعرية للشعراء المتأهلين والضيوف من داخل وخارج السلطنة

كتب ـ خميس السلطي:

تبدأ بمحافظة مسندم بولاية خصب في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، أعمال وبرامج مهرجان الشعر العماني في دورته الحادية عشرة لعام 2018م، والذي تقيمه وزارة التراث والثقافة حتى الـ20 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن حفل أدبي شعري متنوع تحت رعاية معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

سيتضمن حفل افتتاح المهرجان عددا من الفقرات المتنوعة، من بينها كلمة الوزارة، والتي ستبرز الأهمية الفعلية لتواصل ماهية هذا المهرجان وخصوصيته الأدبية والشعرية ، إضافة إلى فيلم من ذاكرة المهرجان، والذي سيقدم تصورا أدبيا عن مسيرة الشعر العماني وتجلياته الفريدة، كما سيحظى المهرجان تقديم موهبة عمانية واعدة والتي ستسجل حضورها من خلال استعرض شعري مغاير، كما سيقدم المكرمون في هذه الدورة قصائد متعددة يتابعها حفل الإفتتاح لتبرز واقع تجاربهم خلال السنوات المنصرمة، كما سيحظى حفل الافتتاح بتقديم قصائد شعرية لضيوف المهرجان من خارج السلطنة، إضافة إلى فقرة تكريم المكرمين والتعريف بالضيوف من خارج وداخل السلطنة.

يشارك في مهرجان الشعر العماني الذي نخبة من الشعراء العمانيين، الذي تأهلوا من خلال فترة إعداد مسبقة أعدتها وزارة التراث والثقافة وفق رؤية فنية مغايرة، حيث تأهل لدورة هذا المهرجان في الشعر الفصيح 15 نصا، متمثلا في نص “في الزاوية الأخرى من العالم” لحمود بن سالم بن خلفان السعدي، و”ما تبقى من مشهد البحر” لعلي بن حميد بن مرهون العلوي، ونص “عزف في شبابيك الأمان” لمحمد بن سيف بن حماد العبري، ونص “هو والبنفسج” لناصر بن سعيد بن عبيد الكلباني، ونص “على مسرح قلق” لسليمان بن أحمد بن سليمان الشريقي، ونص “بيوت الطين” لزياد بن سليمان بن ساعد العبري، ونص “ضمــه” لمحبوب بن محمد بن علي الرحيلي، ونص “نبوءه” لحسام بن ربيع بن محمد الجابري، ونص “مقطع من نص أخير” للمعتصم بن مبارك بن عمران الحبسي، ونص “عتاب الوردة جمر الصهيل” ليونس بن مرهون بن يوسف البوسعيدي، ونص “حضرة المدد” لعثمان بن راشد بن سعيد العميري ونص “قفا نبك” لناصر بن سعيد بن ناصر الغساني، ونص “تشظيات ظل قديم” لأشرف بن علي بن مسعود العوفي، ، ونص “الكلمات الأخيرة لهابيل” لشميسة بنت عبدالله النعمانية، ونص “وجه لذاكرة لا تشيخ” للمعتز بن منصور بن ناصر الصقري.

وفي الشعر الشعبي تأهل 15 نصا شعريا تمثل ذلك في نص “عمر شاعر” لناظم بن مبارك بن بطي البريدعي، ونص “لبنى” لنبهان بن مسعود بن جمعة الصلتي، ونص “طيور العتب” لأحمد بن محمد بن عبدالله المقبالي، ونص “كحل الشمس” لعبد العزيز بن حمد بن محمد العميري، ونص “من أوراق أميرة” لطاهر بن خميس بن سعيد العميري، ونص “الركعة الأخيرة” لأحمد بن سعيد بن عبدالرحمن المغربي، ونص “باب الصباح” لعبدالناصر بن سعيد بن حمد السديري، ، ونص “عتب” لعبد العزيز بن طالب بن سعيد السعدي، ونص “أبن الطين” لسعيد بن محمد بن علي الشحي، ونص “رقعة عتيم” لعلي بن محمد بن إبراهيم المجيني، ونص “طريق” لمحمود بن خميس بن سالم الجنيبي، ونص “يا كبر المسافة” لخالد بن عبيد بن مسلم المعني، ونص “هروب” لأحمد بن خليفة بن سالم البوسعيدي، ونص “من خارج حدود الوعي” لمحمد بن خلفان بن محمد المشرفي، ونص “انتماء” لراشد بن مسلم بن مسعود الشعبني.

وسيصاحب المهرجان حتى يوم ختامه في الـ20 من الشهر جلسات صباحية ومسائية ستشمل قراءات الفكر الشعري للشعراء المكرمين في هذا العام، نظير حضورهم الشعري وأدوارهم في خدمة واقع الثقافة العمانية، ففي الشعر الفصيح سيكرم الراحل شيخ سليمان بن خلف الخروصي، وسيقدم المعتصم بن خالد الخروصي، ورقة عمل في فكر الشاعر الراحل، كما سيكرم المهرجان السيدة تركية بنت سيف البوسعيدي، وسيقدم الكاتب والشاعر عبدالرزاق الربيعي، ورقة عمل في مسيرتها الأدبية، أما في الشعر الشعبي فسيتم تكرم هذا العام الشاعر الراحل حمد بن عبدالله الخروصي وسيقدم الشاعر طاهر بن خميس العميري ورقة عمل في فكره الشعري، كما سيتم الشاعر أحمد بن محمد مسلط السعدي، وسيقدم الشاعر حمود بن سليمان الحجري ورقة عمل في فكر الشاعر مسلط. ويستضيف المهرجان في الشعر الفصيح المهندس والشاعر سعيد الصقلاوي، والشاعر عمر محروس، والشاعر خليل الجابري، والشاعر يوسف الكمالي، والشاعر أحمد العبري، أما في الشعر الشعبي فيستضيف المهرجان، الشاعر سالم بن بخيت المعشني، والشاعر عبدالحميد الدوحاني، والشاعر حسن المعمري، والشاعر فهد الأغبري، والشاعر فهد السعدي، أما ضيوف المهرجان من خارج السلطنة الشاعر خالد سلمان من دولة قطر، والشاعر محمد ولد الطالب من موريتانيا، والشاعر ناصر السبيعي من دولة الكويت، والشاعرة نورة السبيعي من المملكة العربية السعودية، والشاعر كريم معتوق من دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتضمن المهرجان قراءات صباحية ومسائية للشعراء المتأهلين والضيوف من داخل وخارج السلطنة، وذلك من خلال اجندة ثقافية أعدت للمهرجان، ويحظى المهرجان الشعري في دورته الحالية بتسويق الكتروني مغاير حيث الترويج لفعاليات من خلال المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي مع العمل على تنشيط الحسابات الخاصة بوزارة التراث والثقافة والتي ستعمل على بث فيديوهات خاصة طيلة أيام مهرجان الشعر العماني.