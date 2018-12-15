رأي الخليج 365 : الحفاظ على البيئة مبدأ عماني راسخ

في آراء 16 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

منذ بواكير عصر النهضة العمانية، والسلطنة تحرص أن تكون البيئة حاضرة في خطتها التنموية، حيث تعد البيئة البكر أحد المقومات التي تمتلكها السلطنة للترويج لقطاع مهم كقطاع السياحة التي تعول عليه البلاد في تحقيق أكبر قدر من القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني الكلي، وتمتلك السلطنة في سبيل ذلك خطة واعدة، بات الاحتفاظ بالبيئة وصونها أحد أهم بنودها، فالمنتج السياحي البئي المرتكن على طبيعة خلابة، هو أحد المنتجات السياحية التي تسعى البلاد من خلالها إلى التفرد، كما أن الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، ترى في الحفاظ على البيئة وصونها حق من حقوق الأجيال القادمة في مقدرات وطنهم، فقائد عمان المفدى صنع نهضة تدوم على ثوابت راسخة.

فجلالة القائد كان وما يزال يؤكد على أن بناء طريق أو مصنع أو إقامة أي مشروع تنموي لا يعني بالضرورة تدمير البيئة الريفية الطبيعية، مؤمنا إيمانا متجذرا بأن المحافظة على البيئة تهم البشرية جمعاء مشيرا إلى أن أكبر عدو للطبيعة هو الإنسان نفسه، فإنه يعيش على تدمير الطبيعة وبيئته، حيث أسس جلالته ـ أبقاه الله ـ منها بناحية من نواحي البيئة على أن تتكامل جميعا وتقوم بدورها في صون البيئة العمانية، حيث كانت وما زالت المدارس هي أول أدوات بث الوعي البيئي بين أوساط الطلاب، كما شجعت السلطنة منذ البداية المواطنين على المحافظة على البيئة بالتشجير وزراعة الأشجار والزهور وبتهذيب الحشائش ونظافة المساكن، لتكون مدن السلطنة نموذجا بيئيا يحتذى بها على مستوى العالم، وأضحت وجهة سياحية عالمية لعشاق البيئة النظيفة حول العالم، كما أن جائزة السلطان قابوس التي قدمها لليونسكو، خير مؤكد على حرص القيادة الحكيمة على تحفيز المتخصصين في البيئة حول العالم، لإثبات قدرتهم العملية التي تسهم في الحفاظ على بيئة العالم من الفناء الذي يصب في استدامة الموارد التنموية حول العالم، وهو ما يتناغم مع الرسالة العمانية التي طالما تحملها السلطنة في كافة المؤتمرات والندوات البيئية حول العالم.

ففي كلمتها بالمؤتمر الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي عقدت في بولندا أكدت السلطنة أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وما يصاحبها من تداعيات على النظم البيئية والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما أكدته التقارير التقييمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتي أجمعت على أن احترار النظام المناخي العالمي واضح لا لبس فيه وأن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، وأضافت أنها كغيرها من بلدان العالم وبحكم موقعها الجغرافي من الدول القابلة للتعرض للآثار السلبية ومخاطر التغيرات المناخية، وتعد الأعاصير والعواصف المدارية والفياضانات وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ وندرة المياه والتصحر والجفاف وانخفاض كمية الأسماك والتأثيرات على النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية والزراعية وما يصاحبها من تأثيرات سلبية حسبما أكدتها الدراسات والنماذج المناخية المعنية بالتغيرات المناخية التي تم تنفيذها حتى الآن.

فالسلطنة نفذت مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية والتي اشتملت على تقارير عن التأثيرات المتوقعة على أهم قطاعات التنمية وإجراءات التكيف المناسبة معها والتي تأمل أن تكون كفيلة بتهيئة المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة لمجابهة هشاشة النظم البيئية والمناخية والأيكولوجية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية والتقليل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بأكبر قدر ممكن من المرونة في عدد من قطاعات التنمية الهامة مثل قطاع موارد المياه والزراعة والثروة السمكية والإسكان والصحة والبيئة.

فالهدف من هذه الاستراتيجية الوطنية هي تحديد مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاعات التنمية ذات الصلة ووضع عدد من الإجراءات المناسبة للتخفيف منها بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية حيث إن السلطنة قامت بالتخطيط لتنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى الحد من نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عدد من القطاعات ومنها مشاريع استخدام الطاقة المتجددة واستعادة الغازات المصاحبة لإنتاج النفط، والحد من انبعاثات الغازات في مواقع النفايات والصرف الصحي وغيرها، بغية التمكن من الوفاء بمساهماتها الوطنية المخطط الوصول إليها في عام 2030م.