مسقط ـ الخليج 365:

يتميز ميناء صلالة عن معظم موانئ العالم بوقوعه على خط الملاحة العالمي، وببنية تحتية من الطراز العالمي، بالإضافة إلى وجود شركاء استراتيجيين والربط المباشر مع كافة خطوط النقل العالمية، ما يؤهله لاستيعاب البواخر العملاقة واستقطاب أكبر حجم أعمال ممكن في هذا الموقع الاستراتيجي.

ويتصدر ميناء صلالة موانئ المنطقة، حيث يتميز بكفاءة الاستيعاب التي يمكن من خلالها تقديم أفضل الخدمات التي تليق بخطوط الشحن العالمية، وهذا كله يعزز رفد هذه المنطقة بمشاريع اقتصادية مستقبلية من خلال وجود مشاريع كبيرة في المنطقة الحرة بصلالة، والموانئ تسهم في تعزيز هذه المناطق الصناعية عبر الاستيراد والتصدير.

شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء صلالة مؤهل لاستيعاب البواخر العملاقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .