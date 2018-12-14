السلطنة والنمسا تتفقان على تعزيز الروابط المشتركة

مسقط ـ العمانية: اتفقت السلطنة والنمسا على تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين وتطوير علاقات التعاون بينهما، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية النمساوية إلى السلطنة، حيث أعلن الجانبان في بيان تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة وجمهورية النمسا خلال الزيارة التي قامت بها معالي الدكتورة كارين كنايسل وزيرة الشؤون الأوروبية والاندماج والخارجية بجمهورية النمسا إلى السلطنة خلال الفترة من الـ12 إلى الـ14 من ديسمبر الجاري، رافقها خلال الزيارة وفد يضم عددا من المسؤولين بوزارة الخارجية النمساوية.

وقد عقدت جلسة المباحثات الرسمية بين السلطنة وجمهورية النمسا، حيث ترأس الجانب العماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب النمساوي معالي الدكتورة كارين كنايسل وزيرة الشؤون الأوروبية والاندماج والخارجية النمساوية، وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع والمصالح المتعلقة بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وقد رحبت السلطنة برغبة حكومة النمسا في إعادة فتح سفارتها في مسقط دعما للعلاقات القائمة، وتعزيزا للروابط المشتركة بين البلدين الصديقين.