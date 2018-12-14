استمرار جهود مكافحة بؤر (الزاعجة)

كتب ـ وليد محمود:

تستمر الجهات المعنية بتكثيف حملاتها من أجل السيطرة على أماكن وجود بعوضة الزاعجة المصرية التي تم العثور عليها في مزارع السيب، حيث تقوم فرق المتابعة والمسح بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء عمليات التقصي والمكافحة الحشرية للسيطرة والقضاء على هذه الحشرة الناقلة لمرض فيروس حمى الضنك والحمى الصفراء ومرض زيكا وغيرها.

وتدعو وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الفرق المشكلة من أجل القضاء على هذه البعوضة وأماكن تواجدها منعا لتوطن هذا المرض، حيث تسببت تلك الحشرة في إصابة مقيم بولاية السيب بحمى الضنك. وأوصت الوزارة بضرورة التخلص من المياه الراكدة التي تتجمع في أواني الزهور وخزانات المياه المكشوفة، والمياه الراكدة أسفل المكيفات، وتسرب المياه من المواسير في الحمامات وغرف التفتيش، والمياه الراكدة في النوافير وحمامات السباحة غير المستخدمة، ومياه الأمطار الراكدة في إطارات السيارات المستعملة والأكواب البلاستيكية والقوارير المكسورة وأحواض الزهور والتخلص منها بشكل صحيح، وتغطية أواني تخزين المياه، وتفريغ حاويات سقي الحيوانات الأليفة والمزهريات وتنظيفها، وإزالة البيض ووضع شبك ضيق المسام على الأبواب والنوافذ للحماية من البعوض، واستخدام الناموسيات في حالة النوم خارج المنزل واستخدام طارد الحشرات.