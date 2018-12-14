(محادثات المناخ): خيارات للتنفيذ وخلافات بشأن التمويل

كاتوفيتسه (بولندا) ـ رويترز: توصل مفاوضون من نحو 200 دولة إلى مسودة بخصوص كيفية تنفيذ اتفاق باريس لمكافحة الاحتباس الحراري، لكن ثمة خلافات لا تزال قائمة من بينها التمويل، وكذلك مراقبة وتقييم جهود الدول لخفض الانبعاثات.

وتحدد المسودة التي وضعت مساء أمس الأول خيارات لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ الذي جرى التوصل إليه عام 2015 ويهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم إلى أقل من درجتين مئويتين. وقال البولندي ميخال كورتيكا رئيس المحادثات “نستطيع تنفيذ اتفاق باريس على النحو الذي توافقتم عليه جميعا. حان الآن وقت المضي قدما. علينا أن نتحرك. التغيير المناخي لن ينتظرنا”. وقال أحد المفاوضين لرويترز “المال هو الجزء الأكثر صعوبة. الحديث كله بشأن المال. هذا الاجتماع يتعلق بالقرارات الفنية لكنه أصبح سياسيا”.

وأصدرت مجموعة من الجزر الصغيرة والدول الفقيرة تمثل أكثر من 920 مليون نسمة بيانا موجها إلى رئيس المحادثات عبرت فيه عن إحباطها من بطء وتيرة المحادثات والافتقار إلى الطموح. وجاء في البيان “نشعر بقلق بالغ من الاتجاه الذي تسير فيه النتائج”، مضيفا أن الأمر يحتاج كتيب قواعد صارما لضمان حدوث خفض واضح في انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ولا يزال نص المسودة يتضمن صياغات بين أقواس، مما يشير إلى أنها ما زالت بحاجة للاتفاق عليها، وإن كانت أقل مما كان في المسودات السابقة.