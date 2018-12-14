ميناء صلالة يتصدر موانئ المنطقة ومؤهل لاستيعاب البواخر العملاقة

استقبل 9 سفن سياحية الشهر الماضي بإجمالي مجموع الركاب تجاوز 12ألف زائر

مسقط ـ “الخليج 365”:

يتصدر ميناء صلالة موانئ المنطقة لموقعه الاستراتيجي على خط الملاحة الدولي مع بنية تحتية من الطراز العالمي، وكفاءة تشغيلية وربط مباشر مع خطوط النقل العالمية، إذ أن الميناء مؤهل لاستيعاب البواخر العملاقة.

وقال الشيخ أحمد بن علي عكعاك نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة في تصريحات صحفية: أن ميناء صلالة يتميز عن معظم موانئ العالم بوقوعه على خط الملاحة العالمي، وبنية تحتية من الطراز العالمي، بالإضافة إلى وجود شركاء استراتيجيين والربط المباشر مع كافة خطوط النقل العالمية مما يؤهل ميناء صلالة لاستقطاب أكبر حجم أعمال ممكن في هذا الموقع الاستراتيجي .. مشيراً إلى أن الميناء يتميز بوجود الكفاء والاستيعاب التي يمكن من خلالها تقديم أفضل الخدمات التي تليق بخطوط الشحن العالمية، وهذا كله يعزز رفد هذه المنطقة بمشاريع اقتصادية مستقبلية من خلال وجود مشاريع كبيرة في المنطقة الحرة بصلالة، والموانئ تساهم في تعزيز هذه المناطق الصناعية عبر الاستيراد والتصدير.

وأضاف: إذا ما نظرنا إلى المستقبل فإنك هناك مشاريع واعدة في ميناء صلالة منها مشروع تأهيل ميناء الحاويات والذي سيضيف حجم أعمال إضافي مما يؤهل ميناء صلالة أن يكون أحد الموانئ الاستراتيجي لاستيعاب البواخر العملاقة مما يعزز خدمة الأسواق الناشئة التي لها تأثير في نمو الاقتصاد العالمي، كل هذه يعزز مكانة ميناء صلالة صناعة الموانئ ويؤكد أيضاً تصدره لموانئ المنطقة لما يحظى به من موقع استراتيجي والكفاء التشغيلية التي يتمتع بها الميناء.

واستقبل ميناء صلالة 9 سفن سياحية خلال الشهر الماضي بإجمالي مجموع الركاب الذي تجاوز أكثر من 12ألفا.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات وفي إطار سعيها لتطوير ميناء صلالة، تنفذ مجموعة من الدراسات تتضمن مشروع الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة من خلال تأهيل أرصفة محطة البضائع العامة بالميناء وتصميم وتنفيذ ممر للخدمات يربط المنطقة الحرة بصلالة بالميناء والخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصمـيم للمتطلبات الأمنية بالميناء وتطوير الميناء (المرحلة الثالثة) وإنشاء كاسر الأمواج الشمالي وتمديد كاسر الأمواج الجنوبي وإعداد الدراسات والتصاميم للأرصفة(9.8.7) والأرصفة الحكومية.