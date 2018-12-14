منتخبنا الوطني الأولمبي يواجه نظيره الأردني اليوم في التجربة الودية الثانية استعدادا للتصفيات الآسيوية

يخوض اليوم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مباراته الودية الثانية مع نظيرة المنتخب الأردني الأولمبي في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب المجمع الرياضي بصحار وذلك في إطار برنامج اعداد منتخبنا للمشاركة في التصفيات الآسيوية الأولمبية التي ستقام في دولة قطر شهر مارس المقبل وكان منتخبنا قد فاز في المباراة الودية الأولى بنتيجة 2/1 حيث يطمح الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب حمد العزاني إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال التجربة الأولى حتى يتم تلافيها وتقديم اليوم مستوى مغايرا عن الذي قدمه في المباراة الأولى الى جانب إعطاء الفرصة لتجربة باقي عناصر المنتخب التي لم تنل فرصة خوض المباراة الأولى من اجل التعرف على مستوياتهم الفنية .

وتضم قائمة لاعبي منتخبنا المختارة لهذا المعسكر وهم: سلطان بن سعيد بيت بخيت ويوسف بن علي الشيادي

وعصام بن عبدالله الصبحي وارشد بن سعيد العلوي وزاهر بن سليمان الأغبري وعبدالله بن جميل الشبيبي ويوسف بن ناشر المالكي وفيصل بن علي الحارثي وعمران بن سعيد الحيدي وعمار بن سيف الشيادي ودخيل بن خميس اليحمدي واسلام بن سالم الهنائي ومعتصم بن مبارك المحيجري وثويني بن حديد المخيني ومحمد بن ابراهيم العلوي وعلي بن موسى الهنائي واحمد بن علي المطروشي والنورس بن غريب الفارسي وعبدالرحمن بن عيد المشيفري وطلال بن خميس العوادي

ومحمد بن مبارك العافري ويزيد بن سامي الرواحي والقذافي بن راشد المحروقي .