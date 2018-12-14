(الديوان) يدشن أضخم تجمع لأفكار المشاريع التقنية الناشئة

مسقط ـ العمانية:

دشن ديوان البلاط السلطاني ضمن البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب (مسار الشباب) أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بولاية السيب أضخم تجمع لأفكار المشاريع التقنية الناشئة في السلطنة وبدعم من محرك البحث العالمي “جوجل” بمشاركة 600 شاب وشابة.

وقال هلال بن مظفر الريامي عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب إن المشاركين في تجميع الأفكار الـ600 شاب وشابة تم تقسيمهم إلى 30 مجموعة لتقديم أفكار تقنية جديدة بحيث تكون مشاريع مستقبلية ناشئة من خلال حلقات عمل أمس واليوم، على أن يقدم كل واحد منهم أمام لجنة التحكيم المكونة من ستين حكما مساء اليوم فكرة واحدة عبر عرض مرئي. وأوضح أن لجنة التحكيم سوف تقوم باختيار مائة فكرة من سباق الأفكار لشباب عمان تتعلق بمختلف المجالات كالصحة والسياحة والاقتصاد وغيره وذلك بهدف إيصالها للأسواق لخدمة المجتمع العماني في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار هلال الريامي إلى أن حفل ختام هذا التجمع لأفكار المشاريع التقنية سيكون مساء اليوم تحت رعاية معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني وسيشتمل على إعلان فوز مائة فكرة وتكريم أصحابها من الشباب والشابات.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب أطلق بمباركة سامية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.