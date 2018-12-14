الخام العماني بـ97ر59 دولار مع هبوط في الأسعار

مسقط ـ عواصم ـ وكالات: بلغ أمس سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم 97ر59 دولار أميركي، بحسب ما أفادت بورصة دبي للطاقة، حيث شهد سعره ارتفاعا بلغ دولارا أميركيا واحدا مقارنة بسعر أمس الأول الذي بلغ (97ر58) دولار أميركي. يأتي ذلك في حين هبطت أسعار النفط أمس وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، وفي الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت اثنين بالمائة في الجلسة السابقة على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها الأسبوع الماضي كبار منتجي النفط أعطت بعض الدعم للخام.

في سياق متصل، هبط المؤشر نيكي الياباني بقيادة سهم سوفت بنك وغيره من الأسهم الكبرى متأثرا بأداء سيئ للعقود الآجلة وانتهاء أجل خيارات، فضلا عن مؤشرات اقتصادية مثيرة للقلق من كل من الصين واليابان. وانخفض المؤشر نيكي اثنين بالمائة إلى 21374.83 نقطة. وقفز المؤشر 3.2 بالمائة، أو 668 نقطة، في اليومين الأخيرين وخلال الأسبوع، هبط نيكي 1.4 بالمائة.