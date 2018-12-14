افتتاح المعرض التعريفي بمراحل ترميم جامع الشيخ أبي سعيد الكدمي

الحمراء-سيف بن عامر الهطالي:

افتتح سعادة الشيخ سالم بن ربيع السنيدي والي الحمراء المعرض التعريفي بجامع الشيخ أبي سعيد الكدمي بالحمراء ومراحل ترميمه والذي نظمته دائرة التراث والثقافة بمقر مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية وبستمر لمدة شهر وذلك بحضور الشيخ علي بن محمد التميمي نائب الوالي والشيخ حمود بن محسن العبري رئيس مجلس إدارة مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية العامة وجمع من المواطنين، حيث استمع سعادته والحضور إلى شرح تناوله علي بن سعيد العدوي رئيس قسم التراث بالدائرة مبينا أهمية هذا الجامع الدينية والتاريخية والاجتماعية والذي يعد من أهم المباني الأثرية على مستوى السلطنة ودول الخليج العربي والذي بناه الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي وكنايته بالكدمي للحوزة التي يعيش فيها في ذلك الزمان حيث تم بناؤه في القرن الرابع الهجري ويقع الجامع في بلدة العارض بولاية الحمراء، حيث اندثر لعدة قرون إلا أن طريقة عمارته والمواد التي دخلت في بنائه عند تأسيسه أول مرة جعلته يستطيع مقاومة عوامل الطبيعة من السيول والرياح وغيرها وبقيت أعمدته قائمة وأجزاء من سقفه لذلك كان من السهل على وزارة التراث التعرف على معالمه من المحراب والجدر والأبواب ونوعية الأخشاب التي تم بها تسقيف هذا الجامع لتتم عملية الترميم بنفس المواد من الصاروج العماني المصنوع من بقايا جذوع النخيل والطين والمواد الأخرى التي تدخل في صناعة الصاروج واوضح في شرحه بأن هذا الجامع بني على عدة مراحل ويتسع لأكثر من مئتي مصل ويوجد به خمسة أروقة وأربعة عشر عمودا اسطوانيا بالإضافة إلى ثلاثة أعمدة مربعة الشكل وتشكل أعمدة الجامع واحدا وعشرين عقدا مشكلة أربعة صفوف للمصلين .

كما بين علي العدوي خلال شرحه عملية الترميم بأن وزارة التراث والثقافة شرعت في ترميمه خلال العامين ٢٠١٢ – ٢٠١٤ م نظراً لكونه يعكس الحركة الفكرية والدينية والمعمارية بالسلطنة، كما استمع سعادته والحضور إلى شرح إلى الأعمال المنفذة قبل وخلال وبعد عملية الترميم . كما تجول سعادته والحضور في أروقة مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري واطلع على مختلف أنواع الكتب الدينية والتاريخية والثقافية ودور النشر والإعلام من الصحف والمجلات الدورية إلى جانب المخطوطات واطلع أيضا على مكنون بيت الحمراء التراثي الذي يزخر بأنواع عديدة من القطع الأثرية الثمينة والصناعات الحرفية والنقود التي صكت عبر القرون الماضية داخل السلطنة.

وقد أشاد سعادته بالاهتمام الذي توليه إدارة المكتبة والقائمين عليها إلى جانب الاهتمام بالبيت التراثي .