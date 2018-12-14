فرنسا: المحتجون مترددون في وقف التظاهرات والسلطات تحقق في (ستراسبورج)

في السياسة 15 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

ستراسبورج ـ ا.ف.ب: دعت الحكومة الفرنسية “السترات الصفراء” الى عدم التظاهر اليوم لتمكين قوات الأمن من تركيز جهودها لمطاردة أعوان مفترضين للفرنسي شريف شيكات منفذ اعتداء في سوق عيد الميلاد في ستراسبورج شرق فرنسا، لكن المحتجين يبدون غير مقتنعين.

وأعلن الادعاء العام الفرنسي أن الشرطة تبحث عن متورطين آخرين محتملين في هجوم ستراسبورج، عقب مقتل شريف شيكات.

وقال المدعي العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب، ريمي ريتز، في ستراسبورج إن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان منفذ الهجوم تلقى دعما خلال فراره.

وأضاف ريتز أن السلطات ألقت القبض حتى الآن على سبعة مشتبه بهم، وهم أربعة أقارب من عائلة واحدة وثلاثة آخرين من معارف هذه العائلة، مشيرا إلى أنه تم القبض على اثنين منهم ليلة الخميس/الجمعة.

يذكر أن منفذ الهجوم المشتبه به شيكات (29 عاما) لقى حتفه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة مساء الخميس في ستراسبورج.

ويشتبه في أن الفرنسي المنحدر من أصول شمال إفريقية فتح النار على المارة وسط المدينة مساء يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بموت دماغي.

وقال بنجامين غريفو المتحدث باسم الحكومة “حتى الآن لم نقرر منع التظاهرات” التي يستمر بعض المحتجين في الدعوة اليها السبت.

لكنه طلب من المتظاهرين الذين يحتجون منذ نحو شهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة تحكيم العقل اثر اعتداء مساء الثلاثاء الذي أوقع ثلاثة قتلى و12جريحا.

وأضاف المتحدث أن الحكومة استمعت الى المحتجين وتجاوبت معهم، في اشارة الى الإجراءات التي أعلنها الاثنين الرئيس ايمانويل ماكرون لرفع القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود.

وفي بروكسل، دافع ماكرون عن قراره قائلاً “لن يحقق أي بلد التقدم إذا لم يستمع إلى هذا الغضب المشروع”.

وأضاف أنه يعتبر أن رد الحكومة “كان مشروعاً ومهماً لفرنسا لكنه لن يعيق بأي حال الرغبة في ضبط نفقاتنا والاستمرار في الاصلاحات”.

وقال إن هذا “الغضب” يعبر عنه في “كل مكان في أوروبا من خلال التصويت للأحزاب المتطرفة ومع بريكست”.

وقد يتعين على ماكرون الرد خلال القمة الأوروبية بشأن التدابير التي تبلغ كلفتها عشرة مليارات يورو التي أعلنها الاثنين وقد تكبد ميزانية فرنسا عجزاً قدره 3.4% في 2019 بدلا من 2.8%.

وفي فرنسا، بدا أن العديد من منظمي حركة الاحتجاج يواصلون الحشد من أجل تظاهرة اليوم، رغم أصوات معتدلة قالت إن الوقت قد حان للحوار.

وقال مكسيم نيكول للصحفيين في فرساي إن “السترات الصفراء” “يحشدون أكثر من أي وقت مضى”. وكانت تقف بجانبه بريسيلان لودوسكي التي بادرت بنشر العريضة المعترضة على زيادة ضريبة الكربون التي أطلقت شرارة التحرك.

وشدد غريفو ومسؤولون آخرون على أن قوات الأمن الفرنسية بذلت جهوداً “هائلة” خلال الأسابيع الماضية، وأنها منهكة.

تقوم قوات الأمن المنتشرة بكثافة لتأمين التجمعات التي تخللها بعض العنف في الأسابيع الأخيرة، بعملية مطاردة واسعة للعثور على منفذ هجوم ستراسبورج، في حين نشر أكثر من 700 شرطي ودركي في إطار العملية.