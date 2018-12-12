جلالته يعزي أمير الكويت وملك البحرين

مسقط ـ العمانية:

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة ليلى حمود الجابر الصباح. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم سمـوه وكافة ذويها الصبر والسلوان. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة. عبر جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.