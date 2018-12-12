(عُمان 2040) تستعرض (الهوية) وتحضيرات المؤتمر الوطني

استعراض النتائج الاولية للاستراتجية الصناعية (2040)

عقدت اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عُمان 2040″ مساء أمس الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018م بالنادي الدبلوماسي اجتماعها التاسع برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد – وزير التراث والثقافة – رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة. تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثامن للجنة الرئيسية وعرض هوية رؤية عمان 2040، كما تناول الاجتماع تحضيرات المؤتمر الوطني للرؤية والمزمع إقامته في نهاية شهر يناير 2019م، إلى جانب ذلك تمت مناقشة مخرجات ورشة تحديد مستهدفات رؤية عمان 2040 التي عقدت خلال الأسبوع الماضي وبمشاركة 180 مشاركا ومشاركة من أصحاب العلاقة في تحديد المستهدفات. كما تم استعراض ورقتي سياسات التعليم ودور مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تحديد مقترحات لبعض الإجراءات والمبادرات لتهيئة المناخ العام لتحقيق رؤية عُمان 2040. وقد اتخذت اللجنة الرئيسية عددا من القرارات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس بفندق كراون بلازا حلقة عمل حول استعراض

النتائج الأولية للاستراتيجية الصناعية في مرحلتها الأولى تعنى بتشخيص القطاع الصناعي.