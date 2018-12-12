السلطنة: التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها

أكدت السلطنة خلال كلمتها في المؤتمر الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخوالتي عقدت في بولندا أن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .

وأشار معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية خلال ترؤسه وفد السلطنة في المؤتمر إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وما يصاحبها من تداعيات على النظم البيئية والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما أكدته التقارير التقييمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتي أجمعت على أن احترار النظام المناخي العالمي واضح لا لبس فيه وأن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

وأضاف بأن السلطنة كغيرها من بلدان العالم وبحكم موقعها الجغرافي من الدول القابلة للتعرض للآثار السلبية ومخاطر التغيرات المناخية، وتعد الأعاصير والعواصف المدارية والفياضانات وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ وندرة المياه والتصحر والجفاف وانخفاض كمية الأسماك والتأثيرات على النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية والزراعية وما يصاحبها من تأثيرات سلبية حسبما أكدتها الدراسات والنماذج المناخية المعنية بالتغيرات المناخية التي تم تنفيذها حتى الآن.