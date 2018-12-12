القوى العاملة تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

أعلنت وزارة القوى العاملة أمس بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لدى بعض المؤسسات والشركات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل، ونشرت أسماء الشركات والوظائف والاشتراطات المطلوبة في ملحق خاص تنشره (الخليج 365) مع العدد تحت عنوان (فرص عمل ملحق رقم 45)، وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية ستكون للفرص التي لا تتطلب خبرات للباحثين النشطين الذي لم يسبق لهم العمل للتقدم لشغل هذه الوظائف، وسوف يتم الاختيار لدخول الاختبار التحرير أو الشفوي أو كلاهما من بين المتقدمين للوظائف المعلن عنها والمستوفين لشروط شغلها وفقا لاشتراطات الوظائف في جهات التشغيل والآليات المتبعة.

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