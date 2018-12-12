الطاقة الشمسية للمنازل .. مبادرة متعددة المنافع

تحمل مبادرة تركيب ألواح الطاقة الشمسية على المنازل، والمزمع الشروع فيها خلال بضعة أشهر، العديد من المنافع التي تبدأ من توفير الإنفاق على الطاقة لدى كل من المنتج والمستهلك وصولًا إلى المنافع البيئية.

ففي مرحلة أولى ووفق ما أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء سيتم خلال النصف الأول من العام القادم طرح مناقصة تركيب ألواح الطاقة الشمسية لحوالي 3 آلاف منزل من أصل 750 ألف مشترك على مستوى السلطنة حتى يصل إلى 100 ألف أو إلى 150 ألف منزل في خلال خمس سنوات قادمة.

وبالطبع ستؤدي هذه المبادرة إلى خفض الكثير من بند الطاقة الكهربائية في ميزانية المستهلكين، خصوصًا فيما تستهلكه السخانات أو أجهزة التكييف، الأمر الذي ينسحب على تكلفة إنتاج الطاقة الكهربية التي تتحملها الدولة، خصوصًا وأنه وفقًا لسيناريوهات النمو السكاني الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن السلطنة ستحتاج إلى 11120 ألف جيجا وات/ ساعة إضافية لاستهلاك الكهرباء المنزلية، و336 مليون ريال إضافية لتغطية تكاليف الإنفاق على الكهرباء، وذلك في 576 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2040.

كذلك فإنه من المتوقع أن توفر هذه المبادرة نحو ملياري متر مكعب من الغاز بعد 25 عامًا على عمل المشروع، كما تتوقع الدراسات أن يتم تقليص الانبعاثات الغازية من ثاني أكسيد الكربون بحوالي 3.2 مليون طن بعد تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنازل بعد 25 عامًا.

ومع تشجيع المشتركين على الاستفادة من تقنية الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتيًّا في الوحدات السكنية والمنشآت العامة والخاصة، يمكن الاستفادة من فائض الإنتاج بتصديره، ما سيسهم في خفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن حرق مصادر الطاقة التقليدية والحفاظ على البيئة.

المحرر