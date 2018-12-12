افتتاح مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية ببركاء

افتتحت أمس وزارةُ التربية والتعليم مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمدرسة هند بنت أسيد الأنصارية للتعليم الأساسي بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، يأتي المشروع في إطار المسؤولية المجتمعية والشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، حيث جاء بدعم من شركة اس أم ان باور القابضة وشركة الباطنة للطاقة وشركة السوادي للطاقة وشركة الكامل للطاقة، وقامت بتنفيذه شركة حسام للتقنية بالتعاون مع solar hornet.

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