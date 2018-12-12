قرار وزاري بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية

حدد الرسوم وإجراءات التجديد وتعديل البيانات

كتب ـ هاشم الهاشمي:

أصدر معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قرارا وزاريا أمس بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية، حيث قضت المادة الأولى للقرار بتعريف المستفيد بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم التعاقد معه من قبل أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مالي ويتم تحويل مستحقاته إلى حسابه المصرفي المرتبط برقم المستفيد المقيد في السجل.

كما يقصد بالسجل في تطبيق أحكام القرار بالسجل المدرج في النظام المالي لدى وزارة المالية والذي تقيد فيه أرقام المستفيدين.

وقضى القرار في مادته الثانية بأن يكون تقديم طلب القيد في السجل وتجديده وتعديل بياناته وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة المالية، فيما قضت المادة الثالثة بالقرار بتحديد رسوم القيد في السجل وتجديده وتعديل بياناته وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي.

وقضت المادة الرابعة في القرار بأن يتم تجديد رقم المستفيد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل “30″ يوما على الأقل من تاريخ انتهائه وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغياً.

فيما قضت المادة الخامسة بأن يلتزم كافة المستفيدين المقيدين لدى وزارة المالية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بإعادة القيد وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على “6″ أشهر من تاريخ العمل به وفي حالة عدم القيد بعد مضي هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغياً.