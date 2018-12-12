اليوم ختام منافسات البطولة الخليجية للجولف وإشادة بارتفاع المستوى الفني برعاية رئيس المنشآت السلطانية بشئون البلاط السلطاني

في الرياضة 13 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

يسدل الستار عصر اليوم الخميس على منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي الثانية والعشرين للرجال والحادية عشرة للشباب تحت 18سنة والخامسة للناشئين تحت 15سنة والرابعة للفتيات وذلك خلال الفترة من 8 إلى 13 من شهر ديسمبر الجاري بنادي غلا للجولف، ويقام الحفل الختامي تحت رعاية سعادة حمود بن محمد المحروقي رئيس المنشآت السلطانية بشئون البلاط السلطاني وبحضور سعادة رشاد بن محمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية وسعادة اللواء علي بن صقر النعيمي رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للجولف والمهندس منذر بن سالم البرواني رئيس اللجنة العمانية للجولف رئيس اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين والضيوف ورؤساء الوفود المشاركة والمنتخبات المشاركة في البطولة الخليجية. وقد شهدت منافسات البطولة الكثير من الإثارة وارتفاع في المستوى الفني بين المنتخبات المشاركة.

ارتفاع المستوى الفني

وقد شهدت الجولة الثانية من البطولة ارتفاعا في المستوى الفني بين اللاعبين المشاركين، حيث أثبت هؤلاء اللاعبون أنهم كانوا على جاهزية كبيرة من الاستعداد وقدم العديد من اللاعبين اللمحات الفنية الراقية مما ساهم في إيجاد نوع من الإثارة، وتسابق كبير بينهم لتقديم أفضل المستويات في البطولة، ففي منافسات البطولة فقد خلصت في منافسات الرجال واصل المنتخب القطري احتكار المركز الأول بمجموع 452 نقطة وحل في المركز الثاني المنتخب الإماراتي برصيد 457 نقطة أما المنتخب الثالث فكان من نصيب منتخب البحرين برصيد 462 نقطة وتبعه في المركز الرابع المنتخب السعودي برصيد 474 نقطة، بينما جاء منتخبنا الوطني في المركز الخامي برصيد 476 نقطة.

وفي منافسات منتخبات تحت 18سنة احتل المنتخب الإماراتي المركز الأول برصيد 333 نقطة ولحق به ثانيا المنتخب القطري برصيد 338 نقطة بينما جاء المنتخب البحريني في المركز الثالث برصيد 344 نقطة وحصل منتخبنا الوطني على المركز الرابع برصيد 406 نقاط. وفي منافسات منتخبات تحت 15نقطة احتكر المنتخب السعودي المركز الأول برصيد 355 نقطة، بينما حل في المركز الثاني منتخبنا الوطني برصيد 357 نقطة وجاء المنتخب البحريني في المركز الثالث برصيد361 نقطة أما المنتخب الإماراتي فحل في المركز الرابع برصيد 364 نقطة، بينما جاء المنتخب القطري في المركز الخامس برصيد 410 نقاط.

وفي منافسات الفتيات استطاعت القطرية ندى مير من الحصول على المركز الأول بحصولها على مجموع 173 نقطة، بينما تراجعت الإماراتية ريما الحلو إلى المركز الثاني بحصولها على مجموع 175نقطة أيضا، وكان المركز الثالث الإماراتية علياء العمادي بحصولها على مجموع 180نقطة، أما المركز الرابع فكان من نصيب اللاعبة الإماراتية حمدة السويدي بحصولها على مجموع 187نقطة، بينما جاءت القطرية ياسمين الشرشني في المركز الخامس بحصولها على مجموع 207 نقاط، بينما حلت القطرية مريم السادة في المركز السادس بحصولها على مجموع 228 نقطة.