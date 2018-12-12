الجيش السوري يعثر على 7 مقابر في البوكمال ويتصدى لهجمات الإرهابيين بريف حماة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

عثر الجيش السوري على 7 مقابر جماعية تضم مئات الجثث في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأوردت سانا أن “عثرت الجهات المختصة على سبع مقابر جماعية تضم المئات من الجثامين لأشخاص مجهولي الهوية في منطقة البوكمال”، التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” في ريف دير الزور الشرقي. واتهمت “سانا” التنظيم الارهابي بـ “إعدام” هؤلاء الأشخاص خلال فترة سيطرته على المنطقة. وتمكنت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري حتى الآن من “انتشال 101 جثمان تبدو على معظمها آثار تعذيب وتنكيل قبل الإعدام”، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن “العمل جارٍ لانتشال المزيد من الجثث”. ونشرت الوكالة شريط فيديو ظهر فيه عدد من العاملين بلباس أبيض اللون ويضعون أقنعة وقفازات سوداء طويلة، وهم يعملون على انتشال جثث موضوعة في اكياس بلاستيكية سوداء من حفر إلى جانب منطقة زراعية، قبل نقلها إلى أكياس بيضاء ووضعها جانبا. وأوضح أحد العسكريين في المنطقة لسانا إنه “اثناء التمشيط والتفتيش أعلمنا أحد المدنيين بوجود مقبرة جماعية في الحزام الأخضر التي يبعد عن مدينة البوكمال نحو كيلومترين”. وأشار إلى أنه بعد الكشف “تبين وجود طلق ناري في الرأس في غالبية الجثث، كما ان الأيادي كانت مكبلة”. وعثر الجيش السوري مرات عدة على مقابر جماعية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، أبرزها في محافظة دير الزور وفي ريف الرقة الغربي المحاذي لها.

الى ذلك، تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لاعتداءات ومحاولات تسلل مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي وذلك في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب. وأفادت “سانا” بأن وحدة من الجيش وجهت نيران رشاشاتها باتجاه مجموعة إرهابية حاولت التسلل ليلا من الأراضي الزراعية الواقعة جنوب مدينة اللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط بلدة زلين. وأشارت الوكالة السورية إلى أنه تم إفشال محاولة التسلل وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى من أفرادها وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم. كما لفتت إلى أن وحدة من الجيش تعاملت بالأسلحة المناسبة مع محاولة مجموعات إرهابية التسلل من محور قرية شليوط في ريف محردة إلى النقاط العسكرية المتمركزة في محيط القرية وذلك بالتزامن مع تدمير وحدة أخرى من الجيش مرابض وتحصينات لإرهابيين في قرية الزكاة.