جلالة السلطان يقيم حفل عشاء بمناسبة يوم القوات المسلحة

منح ـ (الخليج 365) والعمانية:

أقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ مساء أمس حفل عشاء بمناسبة يوم القوات المسلحة، وذلك بحصن الشموخ بولاية منح.

حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي والسعادة وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية وكبار الضباط العسكريين والمدنيين.

يأتي هذا الحفل في هذا اليوم الخالد تكريمًا من لدن جلالة القائد الأعلى ـ أعزه الله ـ لقواته المسلحة الظافرة بجميع ألويتها وتشكيلاتها ووحداتها ومنتسبيها على دورها الوطني المشهود وإخلاصها النبيل لواجبها المقدس في الذود عن عرين الخليج 365، وحماية بره وبحره وسماه، والسهر على أمنه واستقراره، وصون مقدراته ومكتسباته فأضحت عُمان في كنف عهد جلالته المبارك الميمون وقيادته الحكيمة آمنة مطمئنة، يسودها الوئام والأمان، وترفرف رايتها عالية خفاقة بالعزة والإباء والشموخ.