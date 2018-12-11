جلالة السلطان يعزي خادم الحرمين

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ أبقاه الله ــ برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

أعرب جلا‌لته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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