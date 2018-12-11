معرض عمان في الخرائط التاريخية والعالمية يشهد إقبالا كبيرا من الزائرين

مسقط ـ الخليج 365:

شهد معرض عمان في الخرائط التاريخية والعالمية الذي تقيمه محافظة مسقط، ممثلة بمكتب والي مسقط بالتعاون مع الدكتور محمد بن حمد الشعيلي الأستاذ والباحث فى التاريخ العماني، والذي افتتح أمس الأول ويستمر حتى الجمعة المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين وطلبة وطالبات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس حيث أبدى زوار المعرض إعجابهم بما شاهدوه من محتوى في تلك الخرائط.

كنز تاريخي

حول أهمية المعرض يقول عبدالله بن محمد الصقري: المعرض يعتبر كنزا من كنوز عمان التاريخ والأصالة وبصراحة لفت انتباهي العديد من هذه الخرائط وكما ترى فإنني اتمعن في كل خريطة لكي افهم محتواها وفكرة المعرض فكرة طيبة وموفقة، أما صالح بن محمد السيابي فقال: المحتوى الفكري للمعرض يجب أن لا ينتهي بمجرد انتهاء توقيت المعرض، وأقترح على الجهة المنظمة أن تقوم بإصدار مجلد أو كتاب شامل لكل هذه الخرائط مع الشروحات الخاصة بها، لأن محتواها فعلا تستحق الاهتمام ولابد أن يطلع عليها الجميع وخصوصا الطلبة والطالبات لان هناك الكثيرين لن يتمكنوا من الحضور للمعرض. أما ماجد بن أحمد الرحبي وهو معلم جغرافيا فقال حول أهمية هذا المعرض: نتمنى إقامة مثل هذه المعارض ونشرها في كافة محافظات السلطنة، ولا تكون محصورة في مسقط، فجميل لو انتقل المعرض إلى عدد من المحافظات كي تعم الفائدة وقال الرحبي انه من الأهمية توثيق محتوى هذا المعرض في كتاب تزود به المدارس والمكتبات كي تكون هناك استفادة أعم وأشمل.

ويشاركه في الرأي نبيل بن سالم العميري، وهو معلم لمادة التاريخ الذي أكد بقوله: فعلا هذا المعرض فتح لنا آفاقا كثيرة للتاريخ العماني وهناك خرائط ربما الزائر يشاهدها أو يعرف عنها لأول مرة وهي تتحدث عن عُمان وعمق تاريخها، وطلب العميري الجميع بأهمية زيارة المعرض لأنه من المعارض النادرة.

عمق عمان في التاريخ

فيما أشار عصام بن عبدالله المجيزي، وهو خريج جامعي إلى ان المعرض كنز تاريخي أصبح في متناول الجميع، فالزائر العماني يستطيع معرفة تاريخ وطنه، تاريخ عمان الأصالة والمعاصرة، وأن ما شاهدناه يؤكد عمق جذور عمان في التاريخ ويبرز الدور العماني في كافة المجالات وأن الزائر للمعرض يتوقع انه سيطوف بين أركانه في دقائق ولكن حب المعرفة وأهمية المعروض سوف يتطلب منه وقتا طويلا سيحصل من خلاله على فائدة كبيرة. كما يشير موسى بن عيسى الحراصي، وهو خريج جامعي أيضا “أن المعرض فتح له آفاقا جديدة واستطاع من خلاله التعرف على معلومات جديدة لتاريخ عمان وهناك من الخرائط لأول مرة نطلع عليها، وأكد أنه من المهم توثيق محتوى المعرض ونشره بين طلبة وطالبات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس لان الأغلبية تجهل هذا التاريخ ولا بد أن يتم إبرازه ونقله حتى في المناهج الدراسية بشكل أوسع عما هو عليه الوضع الآن.