3.2% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية سبتمبر

أكثر من 14 مليارا و800 مليون ريال عماني ودائع القطاع الخاص في البنوك

مسقط ـ الخليج 365:

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر سبتمبر 2018م بنسبة 3.2% مسجلا 104.3 نقطة مقارنة بـ101.1 نقطة في نفس الفترة من عام 2017م.

وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن جملة النقد المصدر(المتداول) بنهاية سبتمبر 2018م بلغ مليارا و608 ملايين و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 2.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و646 مليونا و900 ألف ريال عماني.

كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحليةـ ليصل الى 5 مليارات و77 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و37 مليونا و200 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017م وبنسبة ارتفاع قدرها 0.8%.

كما ارتفعت السيولة المحلية (م2) في نهاية سبتمبر 2018م بنسبة 2.6% مسجلة 16 مليارا و530 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ16 مليارا و109 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة من 2017م.

كذلك بلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 5 مليارات و383 مليونا و100 ألف ريال عماني في انخفاض نسبته 18.2% عن نهاية سبتمبر 2017م التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و579 مليونا و300 ألف ريال عماني.

من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي 14 مليارا و81 مليونا و800 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 2.2% عن نفس الفترة من عام 2017م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ13 مليارا و777 مليونا و200 ألف ريال عماني.

كذلك ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية سبتمبر 2018م بنسبة 7.5% ليبلغ 24 مليارا و815 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة مع 23 مليارا و78 مليونا و700 ألف ريال عماني كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ 5% حيث سجل في نهاية سبتمبر 2018م ما نسبته 5.3% مقارنة مع 5% خلال نفس الفترة من عام 2017م.