منتخبنا يكثف تدريباته و(فيربيك) يسابق الزمن للوصول للجاهزية التامة قبل السفر لأبوظبي

في الرياضة 12 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

استعدادا لمواجهة طاجيكستان الودية غدا

متابعة ـ صالح البارحي:

دخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أجواء مواجهتي طاجيكستان الدوليتين الوديتين، والتي ستجمع المنتخبين في أمسية الغد وأمسية الأحد القادم إن شاء الله تعالى على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك بعد أن تجاوز الأحمر العماني مرحلة التركيز المباشر على الجانب البدني في الحصص التدريبية الماضية إلى مرحلة تطبيق طريقة اللعب التي سيخوض بها اللقاءين الوديين قبل السفر إلى أبوظبي، حيث خاض منتخبنا مساء أمس الأول تدريبه في تمام الساعة الرابعة عصرا على ساحة ملعب استاد الشرطة بالوطية والذي تركز بشكل مباشر على خطة اللعب التي سيدخل بها الأحمر لقاءي الغد والأحد أمام طاجيكستان من خلال التقسيمة التي كانت لمدة نصف ساعة على مساحة الملعب الكاملة ، مع تبديل في بعض مراكز اللاعبين وإراحة البعض، فيما جاءت حصة تدريب الأحمر بالأمس على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وفق ذات النهج الذي يسير عليه بيم فيربيك ومعاونيه في هذا التوقيت، وينهي منتخبنا استعداده لمباراة الغد عبر الحصة التدريبية الاخيرة التي سيخوضها في الرابعة عصر اليوم بالملعب الرئيسي لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وصول طاجيكستان

حددت بعثة متنخب طاجيكستان مساء أمس موعدا لوصولها إلى ارض السلطنة، وذلك من أجل خوض مواجهتين وديتين دوليتين أمام منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وسيجري الفريق الضيف حصة تدريبية مساء اليوم على ساحة الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر استعدادا لمواجهة الأحمر العماني غدا إن شاء الله تعالى.

طاقم التحكيم

يدير لقاء الغد طاقم تحكيم مكون من الدولي الأردني محمد حسن محمود عرفه ويساعده عبدالله الجرداني مساعدا أول، وعبدالله الشماخي مساعدا ثانيا، ومحمود المجرفي حكما رابعا.

نقل مباشر

ستقوم القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان بنقل مباشر لمواجهتي منتخبنا الوديتين أمام طاجيكستان، حيث ستأتي مباراة الغد والتي تقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء عبر صوت المعلق المتألق سالم السالمي، فيما ستكون المباراة الثانية بصوت المعلق محمد الريامي والتي ستقام مساء الأحد القادم إن شاء الله تعالى.

مهنا العدوي: حققنا نسبة نجاح كبيرة في المعسكر الحالي وتركيزنا على الجانب البدني

قال مهنا بن سعيد العدوي مساعد مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن نتائج المعسكر الحالي: الحمد لله وبفضله تعالى حققنا من خلال هذا المعسكر نسبة نجاح كبيرة، نعمل على الجانب البدني خلال هذه المرحلة، وفي المرحلة القادمة والتي تعقب مواجهة طاجيكستان الثانية والتي ستقام الأحد القادم سنتحول بشكل مباشر للعمل على الجانب الفني والتكتيكي الذي سيكون عنوان الاحمر في نهائيات آسيا، ونسعى لأن نحقق الاستفادة الكاملة من المعسكر الخارجي الذي سيبدأ في 22 الشهر الحالي بمدينة أبوظبي قبل خوض غمار المنافسات الرسمية بلقاء أوزباكستان.

واضاف العدوي: سعيدون جدا بعودة سعد سهيل للقائمة الحالية للأحمر، حيث يعد أحد أبرز مفاتيح اللعب التي تعتمد عليها طريقة اللعب، فقد بدأ سهيل الدخول في التدريبات الجماعية الأخيرة، وأظهر مستوى متميزا ولله الحمد وهذا مؤشر جيد للمرحلة القادمة، كما أثلج صدورنا استعادة محمد الشيبة لمستواه المعهود في ظل الغيابات الكبيرة في خط الدفاع، وكذلك عودة عيد الفارسي من الاصابة وبالطبع هما ثلاثي سيشكل قوة إضافية للفريق الاحمر إن شاء الله تعالى.

وختم مساعد مدرب منتخبنا الوطني حديثه قائلا: نأمل أن تكون الجماهير الوفية الرقم واحد في المنافسات الآسيوية، وذلك مقارنة بقصر المسافة التي تفصل السلطنة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما اعتدنا عليه من وقفة جماهيرية صادقة شاهدناها تتجلى في خليجي 23 والذي كانت أحد أسباب الحصول على اللقب، آملين من الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لنقدم مستوى يليق بسمعة بطل خليجي 23، وأن نكون أحد أطراف الدور الثاني بانتظار ما ستسفر عنه قرعة الادوار المتبقية.