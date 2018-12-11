جلالته يهنئ الرئيس الكيني

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أوهـورو كينياتـا رئيس جمهورية كينيـا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيًا جلالة السلطان المعظم لفخامته الصحة والسعادة، وللشعب الكينـي الصديق التقـدم والنماء.

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