جلالة السلطان يهنئ رئيس بوركينا فاسو ويتلقى برقية شكر من الرئيس الجزائري

مسقط ـ العمانية:

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بالصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق بالمزيد من التقدم والنماء.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقـه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

أعرب فيها عن بالغ امتنانه لجلالة السلطان المعظم على تهنئته وتمنياته الصادقة لفخامته، سائلاً الله عز وجل أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية وأن يحقق للشعب العماني ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.

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