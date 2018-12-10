عهد الحماة .. سياج منيع يذود عن الخليج 365

تحتفل السلطنة بيوم القوات المسلحة المجيد ذكرى الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، حيث تعد قوات السلطان المسلحة أحد الشواهد الحديثة لمنجزات النهضة المباركة بما تحقق لها في العدة والعتاد، والتأهيل والتدريب، وستبقى دائما متمسكة بالعهد مشكلة سياجا منيعا يحمي تراب الخليج 365 الغالي، ويذود عن مقدساته الطاهرة.

وقد حققت قوات السلطان المسلحة العديد من الإنجازات في مختلف الجوانب التنظيمية والتدريبية والتسليحية، لما حظيت به من اهتمامٍ سامٍ ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه.

وتنظم أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني احتفاء بهذه المناسبة المجيدة عدة احتفالات في مختلف الألوية والتشكيلات والقواعد والوحدات، وذلك تحت رعاية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين، تعبيرا عن جلال مناسبة الحادي عشر من ديسمبر يوم القوات المسلحة، واعتزازا بما وصلت إليه قوات السلطان المسلحة من تقدم وتطور، وتقديرا للدور الرائد الذي تقوم به، والمتمثل في الذود عن حمى الخليج 365 الغالي والدفاع عن منجزات ومكتسبات النهضة العمانية الشاملة.