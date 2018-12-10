90 خريطة تبرز تأثير الوجود العماني في صناعة الأحداث عبر العصور

كتب ـ خميس السلطي:

يوثق المعرض التأريخي “عمان في الخرائط التاريخية والعالمية” الذي افتتح أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الوجود العماني وتأثيره في صناعة الأحداث على مر الأزمان والعصور من خلال أكثر من 90 خريطة، تنوعت في تفاصيلها ومعلوماتها التاريخية.

وتبرز الخرائط القديمة المنتقاة الوجود العماني الموغل في القدم والراسخ في شموخه ليظل واقعا ساميا في موقعه بارزا بمؤثراته في التفاعل والحضور.

ويظهر المعرض الموقع الاستراتيجي لعمان والذي لا يزال عنوانا للتواصل الحضاري مع الشعوب والأمم، الأمر الذي أكسب الإنسان العماني القدرة على التعايش الإنساني والتبادل الثقافي والإفادة من مختلف العلوم والفنون.

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