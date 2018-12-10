الأمم المتحدة تطلع على تجربة السلطنة في التعايش

زار سعادة فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث قام الجانب العماني بإطلاع سعادة وكيل الأمين العام على جهود السلطنة في مكافحة الإرهاب وتعزيز قيم التعايش والتسامح في المجتمع، وعلى الخصوص مشروع (رسالة الإسلام) بما اكتسبه من أهمية دولية وتأثير على المستوى الأممي.

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