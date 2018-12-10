فهد بن محمود يعود إلى البلاد

مسقط ـ العمانية:

عاد إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح أمس صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بعد أن قام نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بترؤس وفد السلطنة في اجتماعات مؤتمر القمة التاسع والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان المؤتمر قد اختتم أعماله، حيث بعث صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ببرقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى كبار المسؤولين بالمملكة، ضمنها سموه تشرفه والوفد المرافق بترؤس وفد السلطنة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ في مؤتمر القمة التاسع والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالمملكة العربية السعودية، كما أشاد سموه بالروح الأخوية التي سادت أعمال المؤتمر، معربًا سموه عن الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وكرم ضيافة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى عودته عدد من أصحاب المعالي الوزراء.

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