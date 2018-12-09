تتويج شمال الباطنة بكأس الكشاف الأعظم

توجت محافظة شمال الباطنة بكأس الكشاف الأعظم لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي للعام الدراسي (2017 /2018)، كما تم منح كؤوس التفوق لمفوضيات محافظة الداخلية الحاصلة على المركز الثاني، ومحافظة جنوب الباطنة الحاصلة على المركز الثالث، ومحافظة مسندم الحاصلة على المركز الرابع، ومحافظة ظفار الحاصلة على المركز الخامس، إلى جانب تكريم اللجان المحلية بالمديريات العامة للتربية والتعليم الفائزة بالمسابقة والوحدات الكشفية ورؤساء مجالسها وقادتها ورؤساء السداسيات والطلائع.

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