المجلس الأعلى للتخطيط يستعرض تقرير أداء الاقتصاد الوطني وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع

(15.1%) نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثاني من 2018

مسقط ـ (الخليج 365):

عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بحضور أصحاب المعالي الأعضاء.

استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني، حيث أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي قد حقق نموا في نهاية الربع الثاني من عام 2018م بلغت نسبته (15.1%) بالأسعار الجارية، مدفوعا بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية لا سيما أنشطة الغاز الطبيعي التي بلغت نسبة نموه بنحو (23.2%)، وفي الجانب الآخر نمت مساهمة القطاعات غير النفطية خلال نفس الفترة بنسبة قدرهـا (5.1%).

وناقش المجلس موقف سير الأعمال ونسب الإنجاز في المشاريع التنموية ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م)، ومنها مشاريع التنويع الاقتصادي حتى شهر أكتوبر من العام الجاري، بالإضافة الى الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها للمشاريع الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع، وكذلك الخطوات التي اتخذتها الامانة العامة للمجلس حـــول الاستراتيجيـــة الوطنيـــة للتنميـــة العمرانيــة.

واقر المجلس آلية التكامل بين المشاريع الاستراتيجية والتنموية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب الباطنة والاجراءات اللازمة لضمان تنمية شاملة ومستدامة من خلال تلك المشاريع.

كما اطلع المجلس على مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من المتغيرات المناخية كونها تتعامل مع تغير المناخ بمنهجية تكاملية مؤكدا على دعم المجلس لمخرجات هذه الاستراتيجية وأخذها بعين الاعتبار ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. بالإضافة الى ذلك ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.